22 подростка задержаны после побоища на фудкорте в московском ТЦ

В ТЦ «Коммунарка» задержаны 22 подростка после массовых драк и беспорядков на фудкорте. Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

Участники драки в торговом центре. Видео © ГУ МВД России по городу Москве

Сигнал о нарушениях получили через соцсети — в Сети появились видео с подростками, дебоширившими в общественном месте. В ходе проверки у задержанных изъяли перцовые баллончики, пусковое устройство, патроны и телефоны с экстремистской символикой.

16 несовершеннолетних доставили в полицию. Родителей привлекли к административной ответственности, а самих подростков оштрафовали за мелкое хулиганство. Один безнадзорный помещён в спеццентр, ещё четверо поставлены на профилактический учёт. Двое взрослых мигрантов депортированы за нарушение правил пребывания в РФ.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин поручил МВД усилить профилактику агрессии среди подростков. Глава государства отметил, что подобные инциденты стали чаще возникать в школах, колледжах и общественных местах.