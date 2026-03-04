Родные извращенцев в Петербурге, снимавших порно с детьми, не замечали странностей в семье

Родственники пары, которую подозревают в совращении собственных детей, не замечали ничего необычного в их семье. Об этом сообщает источник 78.ru.

По данным издания, дети супругов на протяжении восьми лет страдали от сексуальных домогательств со стороны родителей. Сейчас они находятся в больнице с ОРВИ. После ареста взрослых их планируют передать бабушке.

Напомним, ранее в Петербурге арестовали семейную пару, которую подозревают в тяжких преступлениях против собственных детей. Жертвами стали две сестры и их семилетний брат. 36-летний мужчина и его 35-летняя жена отправлены в СИЗО. Их обвиняют в развращении несовершеннолетних и изготовлении порнографии с их участием.