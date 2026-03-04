У Такера Карлсона украли целый грузовик снюса на $7,9 млн
Обложка © ТАСС / ЕРА
Американский журналист Такер Карлсон столкнулся с ограблением его склада в Южной Калифорнии. Преступник вывез оттуда 378 тысячах банок снюса бренда ALP Pounches, сообщает TMZ.
Общая стоимость украденного оценивается примерно в 7,9 миллиона долларов. Карлсон хранил товар на складе и планировал продавать. Грабитель действовал нагло и профессионально: предъявил документы сотрудника, проник в помещение, сел за руль грузовика с коробками и уехал в сторону Кентукки. Журналист уже пообещал награду в 100 тысяч долларов тому, кто укажет точное местоположение пропавшего авто.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий оказался в центре скандала после того, как на Генассамблее ООН его засняли употребляющим снюс — на кадрах видно, как охранник передаёт ему никотиновый пакетик. А президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров эмоционально отреагировал на принесённую в зал баночку со снюсом, отпустив фирменные шутки.
