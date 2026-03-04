У Такера Карлсона украли целый грузовик снюса на $7,9 млн

Общая стоимость украденного оценивается примерно в 7,9 миллиона долларов. Карлсон хранил товар на складе и планировал продавать. Грабитель действовал нагло и профессионально: предъявил документы сотрудника, проник в помещение, сел за руль грузовика с коробками и уехал в сторону Кентукки. Журналист уже пообещал награду в 100 тысяч долларов тому, кто укажет точное местоположение пропавшего авто.