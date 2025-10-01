Употребление снюса создаёт серьёзные риски для здоровья, включая сердечно-сосудистые осложнения и онкологические заболевания, предупредила заведующая отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева, комментируя вредную привычку президента Польши Кароля Навроцкого.

По словам медика, несмотря на отсутствие дыма, снюс содержит высокие дозы никотина, вызывающие стойкую зависимость и повышающие вероятность инфаркта и инсульта, а также развития рака полости рта, пищевода и поджелудочной железы. Она подчеркнула, что для Навроцкого, как и для любого потребителя снюса, характерны риск хронической никотиновой зависимости, проблемы с артериальным давлением и с зубами.

«Даже если снюс воспринимается как «менее вредная альтернатива сигаретам», медицинская практика показывает: его последствия для здоровья ничуть не безобиднее», — заключила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий был замечен употребляющим снюс на Генассамблее ООН. Как видно на кадрах из соцсетей, шайбу с измельчённым увлажнённым табаком ему передал охранник. Позже политик заявил, что не видит ничего предосудительного в своём пристрастии к снюсу, но пообещал со временем отказаться от этой привычки.