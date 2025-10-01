Интервидение
Президенту Польши грозит рак полости рта из-за пристрастия к снюсу

Кароль Навроцкий. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance / Bernd von Jutrczenka

Употребление снюса создаёт серьёзные риски для здоровья, включая сердечно-сосудистые осложнения и онкологические заболевания, предупредила заведующая отделением профилактики Красногорской больницы, врач-терапевт Екатерина Сысоева, комментируя вредную привычку президента Польши Кароля Навроцкого.

Захарова заявила, что Навроцкий вдыхал воздух свободы, потребляя снюс
По словам медика, несмотря на отсутствие дыма, снюс содержит высокие дозы никотина, вызывающие стойкую зависимость и повышающие вероятность инфаркта и инсульта, а также развития рака полости рта, пищевода и поджелудочной железы. Она подчеркнула, что для Навроцкого, как и для любого потребителя снюса, характерны риск хронической никотиновой зависимости, проблемы с артериальным давлением и с зубами.

«Даже если снюс воспринимается как «менее вредная альтернатива сигаретам», медицинская практика показывает: его последствия для здоровья ничуть не безобиднее», — заключила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Любитель снюса и экстрасенс: Навроцкий признался, что общается с мёртвыми
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий был замечен употребляющим снюс на Генассамблее ООН. Как видно на кадрах из соцсетей, шайбу с измельчённым увлажнённым табаком ему передал охранник. Позже политик заявил, что не видит ничего предосудительного в своём пристрастии к снюсу, но пообещал со временем отказаться от этой привычки.

