Подмосковные врачи исправили ребёнку врождённую косорукость

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступил 9-летний мальчик с диагнозом «врождённая лучевая косорукость». Это патология, при которой кисть отклоняется от нормального положения из-за недоразвития лучевой кости предплечья. Первым этапом лечения стало наложение аппарата Илизарова. Металлическая конструкция постепенно смещала кисть в правильное положение, день за днём выстраивая верную ось предплечья.

«Лечение косорукости — процесс длительный и непростой. Он требует терпения и дисциплины как от ребёнка, так и от родителей. Важно точно выполнять все рекомендации врачей по коррекции аппарата: любая ошибка может привести к ухудшению состояния конечности. При достижении необходимого результата мы произвели демонтаж аппарата и выполнили реконструктивную операцию, тем самым закрепив правильное положение кисти», — объяснил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

На протяжении всего периода терапии с ребёнком проводили реабилитационные мероприятия — упражнения для укрепления мышц левой руки. Сейчас маленький пациент выписан из стационара и продолжает лечение амбулаторно под наблюдением специалистов.

