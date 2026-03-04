Владимир Путин
4 марта, 12:55

Подмосковные врачи исправили ребёнку врождённую косорукость

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступил 9-летний мальчик с диагнозом «врождённая лучевая косорукость». Это патология, при которой кисть отклоняется от нормального положения из-за недоразвития лучевой кости предплечья. Первым этапом лечения стало наложение аппарата Илизарова. Металлическая конструкция постепенно смещала кисть в правильное положение, день за днём выстраивая верную ось предплечья.

«Лечение косорукости — процесс длительный и непростой. Он требует терпения и дисциплины как от ребёнка, так и от родителей. Важно точно выполнять все рекомендации врачей по коррекции аппарата: любая ошибка может привести к ухудшению состояния конечности. При достижении необходимого результата мы произвели демонтаж аппарата и выполнили реконструктивную операцию, тем самым закрепив правильное положение кисти», — объяснил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

На протяжении всего периода терапии с ребёнком проводили реабилитационные мероприятия — упражнения для укрепления мышц левой руки. Сейчас маленький пациент выписан из стационара и продолжает лечение амбулаторно под наблюдением специалистов.

Ранее московские хирурги заново собрали руку мужчины из «‎лоскутов». В Центр микрохирургии кисти больницы имени Ерамишанцева в экстренном порядке доставили пациента с серьезной травмой — промышленный механизм оторвал ему три пальца вместе с сухожилиями и мягкими тканями. Медики признавались: шансов на восстановление кисти практически не было.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

