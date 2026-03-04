Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 13:11

Москва перераспределяет бюджетные средства в пользу соцобязательств

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikonenko Tatiana

Власти Москвы утвердили меры, которые позволят оптимизировать на 10% запланированные на текущий год расходы на финансирование инвестиционной программы. Соответствующая информация появилась на сайте мэра и правительства столицы.

«Ещё одна мера — оптимизация на 10% запланированных на этот год расходов на финансирование инвестиционной программы. В частности, сократят или перенесут на более поздние сроки отдельные проекты благоустройства городской среды и проведения культурно-массовых мероприятий», — уточнили в пресс-службе.

Ключевые мероприятия, такие как реновация и другие, будут проведены в россисйкой столице в запланированные сроки. Также в планах до 1 июня 2026 года урезать на 15% число государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Москвы и сотрудников отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции.

Реализация данных решений позволит оптимизировать расходы городского бюджета и гарантировать в полном объёме выполнение социальных обязательств перед горожанами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица становится глобальным центром креативных индустрий для стран БРИКС. По итогам 2025 года вклад креативных отраслей в экономику Москвы достиг 11% валового регионального продукта. Мэр отметил, что такие направления, как ИТ, кино, медиа и видеоигры, превратились в серьёзную экономическую силу, хотя раньше воспринимались как нечто малопонятное.

Наталья Афонина
