4 марта, 14:32

Премьера Украины сравнили с ребёнком, который учится ходить после отставки Ермака

Обложка © ТАСС / ТАСС / ЕРА

Премьер-министра Украины Юлию Свириденко сравнили с ребёнком, который учится ходить после отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Такую характеристику председателю кабмина дал неназванный высокопоставленный член «Слуги народа» в интервью «Украинской правде».

По его словам, после ухода экс-главы ОП Украины Свириденко выглядела дезориентированной и не понимала, что нужно делать в новой реальности. Однако постепенно она начала набирать политический вес.

«Это как ребёнок. Он делает первые шаги, падает, не верит, что может идти. Но постепенно учится и начинает ходить. На последних совещаниях сейчас Юля уже вообще не такая, как была в прошлом году», — говорит собеседник издания.

Напомним, что в январе в Раде ходили слухи о возможной отставки премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Нардепы считают, что в самые трудные моменты она не способна принимать решения и брать на себя ответственность. Хотя ещё недавно Свириденко рассматривали как одного из потенциальных кандидатов на пост президента Украины наряду с Владимиром Зеленским и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.

