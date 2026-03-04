Премьера Украины сравнили с ребёнком, который учится ходить после отставки Ермака

Премьер-министра Украины Юлию Свириденко сравнили с ребёнком, который учится ходить после отставки главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Такую характеристику председателю кабмина дал неназванный высокопоставленный член «Слуги народа» в интервью «Украинской правде».

По его словам, после ухода экс-главы ОП Украины Свириденко выглядела дезориентированной и не понимала, что нужно делать в новой реальности. Однако постепенно она начала набирать политический вес.

«Это как ребёнок. Он делает первые шаги, падает, не верит, что может идти. Но постепенно учится и начинает ходить. На последних совещаниях сейчас Юля уже вообще не такая, как была в прошлом году», — говорит собеседник издания.