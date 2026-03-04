Частые роды в 22-27 лет грозят тяжёлой анемией, предупредила врач

Депутат Госдумы Римма Утяшева призвала молодых россиянок рожать троих детей в возрасте 22–27 лет. Врач-репродуктолог Маргарита Денисенко предупредила о возможных последствиях такой стратегии для здоровья. По её словам, частые роды даже в юном возрасте повышают риск развития послеродовой анемии.

«Истощение запасов железа в организме вызывается тем, что за слишком маленький период между родами уровень железа не может восстановиться — особенно если были сложные роды с большой кровопотерей», — уточнила специалист в беседе с «Ридусом».

Гинеколог напомнила о международных нормах восстановительного периода после рождения ребёнка. По словам врача, он составляет два года в среднем. У каждой женщины длительность восстановления сугубо индивидуальная.

«Поэтому за пять лет родить три раза — это очень много», — подытожила медик.

Напомним, ранее депутат Госдумы Римма Утяшева заявила, что россиянки спокойно могут рожать троих детей до 27 лет. По словам парламентария, затем до 47 лет женщины могут родить ещё «от души‎».