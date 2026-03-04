Военная драма «Малыш» собрала более 92 тысяч зрителей в первый уикенд

Новая военная драма стартовала в кинотеатрах России и Белоруссии и сразу привлекла внимание зрителей. Картина вышла в широкий прокат 26 февраля на 1647 площадках. За первый уикенд фильм «Малыш» посмотрели более 92 тысяч человек.

Лидерами по сборам стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан. Лента создана при поддержке Первого канала и Фонда кино.

В центре сюжета — история парня из Донецка, который мечтал о музыке, но ушёл добровольцем на фронт. Прототипом главного героя стал Павел Черток, получивший позывной «Малыш» за юный возраст. В 18 лет он участвовал в десятках штурмов, был трижды ранен. Его историю рассказали в программе #СВОёКИНО, а затем её экранизировал режиссёр Андрей Симонов. Роль исполнил Глеб Калюжный, а сам Черток появился в эпизоде.

Павел Черток. Фото © представлена пресс-службой для Life.ru

Актёр Глеб Калюжный признался, что съёмки изменили его взгляд на жизнь и заставили ценить каждый момент. Один из саундтреков — песня «Высота» — тоже автобиографичен: её автор Сергей Нихаенко сам уходил добровольцем из ЛНР.

Глеб Калюжный. Фото © представлена пресс-службой для Life.ru

«За время съёмок я научился по-другому смотреть на себя и свою жизнь — действительно ценить разные её моменты, а ещё обрёл новых друзей и даже прошёл курс молодого бойца. Фильм «Малыш», безусловно, про любовь к своей семье и своему дому. А ещё он о судьбах солдат и офицеров, готовых отдавать свою жизнь за правое дело. Это повествование о важнейших исторических событиях, и людям необходимо знать и помнить, кто защищал и по сей день защищает нашу Родину», — рассказал актёр Глеб Калюжныйна премьере фильма, которая состоялась 25 февраля в Москве в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

