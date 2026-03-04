Суд обязал вернуть матери деньги за iPhone, случайно купленный её трёхлетним сыном

В Псковской области разбирались в необычной сделке, которую совершил малыш, едва научившийся пользоваться смартфоном. Женщина отсудила деньги за товар, который случайно заказал её трёхлетний сын. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд частично удовлетворил иск покупательницы. В сентябре прошлого года ребёнок, играя в телефоне матери, оформил на маркетплейсе заказ iPhone 17 Pro стоимостью 247 640 рублей.

Женщина попыталась отменить покупку сразу, но служба поддержки отказала — прошло больше часа, отведённого на отмену. Неделю она переписывалась с виртуальным помощником, но ей советовали отказаться от товара при получении.

Когда посылка пришла, менеджер пункта выдачи не смог оформить возврат. Чтобы не потерять и деньги, и телефон, покупательница забрала гаджет и продолжила попытки связаться с маркетплейсом. Ответа не последовало, и она пошла в суд. Суд взыскал с продавца стоимость телефона, штраф 50% и моральный вред. Покупательница обязана вернуть товар в полной комплектации и без следов эксплуатации.

