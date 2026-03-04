Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 20:28

McDonald’s зарегистрировал в России товарный знак McWrap

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 8th.creator

Ушедшая из России американская сеть ресторанов McDonald's зарегистрировала в РФ товарный знак McWrap для продажи сэндвичей. Об этом свидетельствуют данные электронной базы Роспатента.

Компания подала заявку в декабре 2024 года. В марте 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать этот товарный знак.

Под знаком McWrap McDonald's сможет продавать сэндвичи с разными начинками — со свининой, говядиной, рыбой и курицей. Также сюда войдут бургеры, гамбургеры, чизбургеры и роллы.

Ранее испанский бренд Zara из группы Inditex зарегистрировал в России новый товарный знак Zara Origins. Заявку подали ещё в марте 2025 года. В феврале 2026 года ведомство одобрило регистрацию. Заявителем выступила испанская компания «Индустрия Де Дисено Текстил».

