Во Флориде мужчину нашли по плечи в грязи спустя несколько дней поисков

История, больше похожая на сценарий триллера, произошла во Флориде: 36-летний мужчина пропал после расставания с девушкой и был найден по плечи застрявшим в грязи в песчаном карьере. По данным The Guardian, он провёл в ловушке около четырёх дней и находился в критическом состоянии.

Житель штата Флорида Эндрю Гидденс исчез 14 февраля – в День святого Валентина. Родственники забили тревогу, сообщив, что мужчина тяжело переживал разрыв и находился в депрессии.

23 февраля заместитель шерифа округа Патнам обнаружил брошенный автомобиль Гидденса возле предприятия, принадлежащего компании Vulcan Materials Company. После этого представители компании по просьбе полиции начали прочёсывать территорию карьера.

25 февраля мужчину нашли в песчаном карьере – он буквально увяз в грязи по плечи. Его состояние было критическим: обезвоживание, переохлаждение и полное истощение. Спасательная операция длилась три часа – пожарные рисковали сами застрять в нестабильном грунте, но всё же сумели вытащить пострадавшего. Затем его экстренно доставили в больницу на вертолёте. Тётя Эндрю призналась, что, по её оценкам, он мог провести в грязевой ловушке около четырёх суток.

«Слава Богу, его нашли вовремя. Ещё один день – и нам бы так не повезло», – сказала она.

В полиции подчеркнули, что не рассматривают возможность предъявления мужчине обвинений, учитывая его психическое состояние. Сейчас он проходит лечение.

