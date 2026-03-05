Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 01:56

Корь обнаружили у студента хабаровского университета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OneSideProFoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OneSideProFoto

У студента Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске выявили корь. В вузе ввели масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе ТОГУ.

«Друзья, информируем вас о том, что у одного из наших студентов диагностирована корь», — говорится в сообщении.

В корпусе на улице Тихоокеанский, 136 ввели масочный режим, чтобы не допустить распространения инфекции. Маски обязаны носить все — студенты, преподаватели и персонал.

Онищенко раскрыл, останется ли Россия страной, свободной от кори, несмотря на случаи заболевания
Онищенко раскрыл, останется ли Россия страной, свободной от кори, несмотря на случаи заболевания

В начале февраля в Подмосковье подтвердили случай оспы обезьян у мужчины. У пациента была температура до 40 градусов и высыпания на лице. Позже в ту же больницу привезли второго заболевшего. К настоящему моменту оба вылечились.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Здоровье
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar