Корь обнаружили у студента хабаровского университета

У студента Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске выявили корь. В вузе ввели масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе ТОГУ.

«Друзья, информируем вас о том, что у одного из наших студентов диагностирована корь», — говорится в сообщении.

В корпусе на улице Тихоокеанский, 136 ввели масочный режим, чтобы не допустить распространения инфекции. Маски обязаны носить все — студенты, преподаватели и персонал.

В начале февраля в Подмосковье подтвердили случай оспы обезьян у мужчины. У пациента была температура до 40 градусов и высыпания на лице. Позже в ту же больницу привезли второго заболевшего. К настоящему моменту оба вылечились.