Запуск японской ракеты Kairos 3 пришлось аварийно прервать через несколько минут

Японская частная космическая компания Space One объявила о неудачном запуске ракеты Kairos 3. Полёт, который проводился с пятью спутниками на борту, был прерван всего через несколько минут после старта, сообщили представители компании в прямой трансляции.

На кадрах трансляции было видно, как ракета начала бесконтрольное вращение и вскоре исчезла из поля зрения. В Space One признали запуск неудачным, подчеркнув, что это уже четвёртая попытка текущей модификации ракеты – предыдущие три переносились из-за непогоды и технических неисправностей.

«Полёт ракеты был прерван спустя несколько минут после старта. К сожалению, запуск признан неудачным», – отметила компания.

Твёрдотопливная трёхступенчатая ракета Kairos имеет длину 18 метров и вес около 23 тонн. Разработка ведётся с 2018 года, а компания планирует к 2030-м запускать около тридцати таких ракет в год по коммерчески конкурентным ценам. В будущем мощность ракет предполагается увеличить, чтобы выводить на орбиту более крупные спутники.

Ранее Life.ru писал, что США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии. Ракета несла два тестовых блока и успешно поразила цель на атолле Кваджалейн, проверив точность систем и профили миссий. Командование подчеркнуло, что это плановое испытание и не связано с текущими мировыми событиями.