Названы отрасли со средней зарплатой больше 400 тысяч рублей

Самые высокие зарплаты в России по итогам декабря прошлого года оказались у специалистов финансового сектора и работников нефтегазовой отрасли. Об этом свидетельствуют данные статистики, проанализированные РИА «Новости».

В последний месяц года финансисты и страховщики в среднем получали 458 тысяч рублей, а занятые в добыче нефти и газа — 411 тысяч. Свыше 300 тысяч платили в сферах воздушного и космического транспорта (348 тысяч) и международных организаций (334 тысячи).

Средняя зарплата по стране в декабре составила почти 140 тысяч рублей, что на 11 тысяч выше, чем годом ранее. Показатель рассчитывается до вычета налогов и включает премии, учитывая в том числе сверхвысокие доходы.

Ранее Life.ru писал, что одной категории россиян предложили повышать зарплату два раза в год. По словам депутата Госдумы Каплана Панеша, индексация должна соответствовать уровню инфляции. Парламентарий отметил, что существующая система увеличения зарплаты часто не успевает за реальным ростом цен.