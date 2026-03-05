Украина атаковала дронами Ростовскую область

Минувшим вечером и ночью в Ростовской области ПВО отражала воздушную атаку. Украинские беспилотники уничтожены в четырёх районах: Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском и Тарасовском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала. Режим беспилотной опасности в регионе сохраняется.