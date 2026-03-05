При разборе завалов на заводе в Тульской области нашли тело второго погибшего

В городе Узловая Тульской области спасатели обнаружили тело второго погибшего при разборе завалов после обрушения кровли на предприятии. Об этом сообщили в МЧС России.

До этого сообщалось об одном погибшем. Поисково-спасательные работы велись всю ночь.

Разборы завалов на заводе в Тульской области. Видео © МАХ / МЧС Тульской области

Инцидент произошёл в одном из цехов завода по производству металлоконструкций на улице Заводской. По данным спасателей, кровля обрушилась из-за скопления снега и льда на площади около 1,2 тысячи квадратных метров. В момент ЧП в помещении находились 45 сотрудников, 43 из них смогли выйти самостоятельно.

По факту происшествия СУ СК России по Тульской области возбудило уголовное дело о нарушении требований охраны труда. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее Life.ru писал о трагедии на Ямале, где при обрушении грунта в котловане погибли двое рабочих. Мужчины выполняли замену труб теплоснабжения, когда замёрзшая земля обрушилась с высоты около четырёх метров. Спасатели оперативно извлекли их из-под завалов, однако травмы оказались смертельными. Расследование причин ЧП продолжается.