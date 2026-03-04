МЧС показало кадры обрушения крыши завода в Тульской области

МЧС России опубликовало видео с места обрушения крыши завода по производству металлоконструкций в Тульской области. Запись разместили в мессенджере Max региональное управление ведомства.

Обрушение кровли завода в Тульской области. Видео © Max / МЧС Тульской области

На кадрах запечатлели спасателей, которые разбирают завалы из повреждённых конструкций. Рядом с ними работают кинологи с собаками.

«На текущий момент установлены 3 световые башни, к поиску привлечены 69 человек и 23 единицы техники, в том числе кинологические расчёты», — сообщили в МЧС.

Напомним, инцидент случился в городе Узловая на предприятии по производству металлоконструкций. Кровля обрушилась на площади 1200 квадратных метров из-за скопления снега и льда. По информации спасателей, в момент ЧП в цеху находились 42 человека. Сорок человек выбрались самостоятельно, один погиб. Судьба ещё одного человека пока неизвестна — его ищут под обломками.