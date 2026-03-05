В Госдуме предложили запретить увольнять пожилых профессоров из вузов

Зампред бюджетного комитета Госдумы Каплан Панеш выступил против сокращения опытных учёных в вузах. По его словам, профессоров и докторов наук часто не берут на конкурсы и не продлевают контракты, хотя их вклад в науку огромен.

«Это не омоложение кадров, а уничтожение научного фундамента. <...> Человек, получивший докторскую степень в 50–60 лет и воспитавший не одно поколение студентов, оказывается никому не нужен», — приводит комментарий депутата «Газета.ru».

Панеш предложил запретить увольнять докторов наук со стажем без заключения независимой комиссии, ввести квоты на их сохранение в штате, поддержать научные династии финансированием и сделать аспирантуру доступнее. По его мнению, это сохранит преемственность поколений и предотвратит кадровый кризис в науке.

С 1 марта в России вступили в силу новые требования для бюджетных мест ординатуры: все они будут оформляться как целевые. То есть выпускники медицинских вузов на таких позициях обязаны проходить практику под руководством наставника до трёх лет в медучреждениях.