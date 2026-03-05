Спрос на начинающих IT-специалистов резко упал из-за онлайн-школ и нейросетей

Рынок IT-сферы меняется: компании перестают нанимать новичков и делают ставку на опытных специалистов. Причины — перенасыщение рынка и активное внедрение нейросетей. Об стало известно Telegram-каналу Baza.

«Многие переключились в режим экономии бюджетов. В подобной ситуации уж точно никто даже не думает кого-то нанимать, а тем более джунов», — подчеркнул Олег Балбеков, генеральный директор компании Evrone.

Раньше российские компании были готовы обучать сотрудников с нуля, однако сейчас они предпочитают нанимать специалистов среднего и высокого уровня. По словам экспертов IT-сферы, снижение спроса на начинающих работников связано с активным ростом онлайн-школ и внедрением искусственного интеллекта, а также с тем, что работодатели закрепляют умение работать с нейросетями в ключевых показателях эффективности сотрудников.

Директор по персоналу IT-холдинга Т1 Вероника Еликова добавила, что выпускники вузов зачастую не обладают навыками, востребованными на рынке, и поэтому им стоит самостоятельно изучать специализированные направления и выбирать узкие профили работы, чтобы повысить свои шансы на трудоустройство.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки вакансий для опытных IT-специалистов россияне стали приукрашивать резюме и занижать уровень навыков, чтобы устроиться на средние должности. Отток иностранных компаний и возвращение релокантов привели к перенасыщению рынка труда опытными программистами.