Россия запустит онлайн-взыскание долгов за ЖКУ к концу следующего года

Правительство России планирует внедрить электронный механизм взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. Его испытания стартуют уже к концу этого года в нескольких регионах, а полное функционирование ожидается в четвёртом квартале 2027 года. Документы правительства, с которыми ознакомилось РИА «Новости», предусматривают, что уведомления должников о судебном приказе по взысканию задолженности будут направляться через портал Госуслуг и систему ГИС ЖКХ.

Внедрением цифрового механизма займутся Министерство строительства и ЖКХ совместно с Министерством цифрового развития. Уже к концу текущего года планируется опробовать систему онлайн-уведомлений в двух-трёх регионах России. После успешного тестирования механизм должен заработать по всей стране в полном объёме в четвертом квартале 2027 года.

Ранее сообщалось, что не все строки в квитанциях за коммунальные услуги являются обязательными к оплате. Некоторые позиции можно законно исключить или добиться их перерасчёта. К обязательным платежам относятся содержание общего имущества — лестницы, лифты, крыши — текущий и капитальный ремонт, отопление при наличии центральной системы, общедомовые нужды и вывоз мусора.