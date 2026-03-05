Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
5 марта, 08:07

США и страны Персидского залива хотят купить украинские дроны для удара по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

США и как минимум одна страна Персидского залива обсуждают покупку украинских дронов-перехватчиков для использования в операции «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

«Пентагон и по меньшей мере одно правительство стран Персидского залива ведут переговоры о покупке дронов-перехватчиков украинского производства для отражения атак иранских беспилотников», — говорится в материале.

Переговоры касаются покупки дронов для отражения атак иранских беспилотников. Один из чиновников в Киеве охарактеризовал обсуждение с Пентагоном как «чувствительную» тему, не раскрывая деталей.

Затяжной кризис с Ираном поставит крест на помощи Украине от США, заявил военный аналитик
Ранее глава украинского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев готов оказывать странам Ближнего Востока помощь в защите от атак Ирана. По его словам, украинские военные обладают необходимыми возможностями, а эксперты будут работать на месте, и уже ведутся соответствующие договорённости.

Милена Скрипальщикова
