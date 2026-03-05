WP: Атака ХАМАС 7 октября 2023 года навсегда изменила Ближний Восток

7 октября 2023 года во время еврейского праздника Симхат-Тора группировка ХАМАС и другие палестинские вооружённые формирования начали операцию «Наводнение Аль-Акса». Атака началась с массированного ракетного обстрела (около 2500–5000 ракет) по югу и центру Израиля, за которым последовал прорыв границы сектора Газа: боевики (около 3000–6000 человек) проникли на территорию Израиля на земле, по морю и на парапланах, атаковав 21 населённый пункт, военные базы и музыкальный фестиваль «Нова» у кибуца Реим. В результате массовых убийств в кибуцах Беэри, Кфар-Аза, Нир-Оз и на фестивале погибло около 1200 человек (в основном гражданские, включая иностранцев и 364 участника фестиваля), тысячи получили ранения. Боевики захватили в заложники 251 человека и увезли их в сектор Газа.