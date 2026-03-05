Задержана группа мошенников, похитивших 45 млн рублей у участников СВО

Сотрудники МВД при поддержке Росгвардии прекратили деятельность межрегиональной группы, участники которой обманывали участников СВО и похищали их денежные выплаты. Ущерб превысил 44 миллиона рублей. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В России задержали банду, обманом присваивавшую выплаты участников СВО (Архивное видео). Видео © Telegram / Ирина Волк

«Мои коллеги пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой присваивали денежные средства участников СВО», — написала она.

Злоумышленники предлагали желающим поступить на военную службу за вознаграждение обеспечить зачисление в тыловые подразделения, хотя реальной возможности оказать такую услугу у них не было. Также мошенники получали доступ к банковским счетам военнослужащих и похищали выплаты за заключение контрактов и денежное довольствие.

В настоящий момент установлены 24 пострадавших. Для раскрытия преступлений оперативники при участии Росгвардии задержали семерых жителей Кировской области и Республики Татарстан. Следственные органы возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и задержанию причастных лиц.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии участники преступного сообщества похитили более 15 миллионов рублей, предназначенных для участников специальной военной операции. Злоумышленники организовали мошенническую схему для незаконного получения единовременных и ежемесячных выплат, а также компенсаций в случае ранения или гибели военнослужащих.