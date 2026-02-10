В Карачаево-Черкесии похитили свыше 15 миллионов рублей выплат участникам СВО
Обложка © Life.ru
В Карачаево-Черкесии злоумышленники похитили свыше 15 миллионов рублей государственных выплат, предназначенных для участников специальной военной операции. Об этом информирует пресс-служба Управления ФСБ по региону.
Как установили правоохранители, участники преступного сообщества организовали мошенническую схему для незаконного получения единовременных и ежемесячных выплат, а также компенсаций на случай ранения или гибели военнослужащих.
«Участники указанного преступного сообщества организовали незаконное получение федеральных и региональных выплат, предназначенных участникам специальной военной операции. <...> В результате противоправных действий бюджету причинен ущерб на сумму свыше 15 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.
По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее Курский суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего губернатора региона Алексея Смирнова, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере. Параллельно на рассмотрение поступили дела его бывшего заместителя Алексея Дедова, посредника Дмитрия Шубина и директора компании «Кремень» Игоря Ругаева. Их обвиняют во взяточничестве и мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений. Напомним, что бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был задержан в апреле. Следственные органы установили, что ущерб государственному бюджету от его противоправных действий превысил 1 млрд рублей.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.