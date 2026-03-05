Роскомнадзор опроверг сообщения о сбоях в работе своих ресурсов

Роскомнадзор официально опроверг информацию о возможных сбоях в работе своих интернет-ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ресурсы ведомства работают в штатном режиме, сбои в работе и DDoS-атаки не фиксируются», — говорится в заявлении.

В надзорном ведомстве призвали ориентироваться только на официальные источники информации.

Ранее Life.ru сообщал, что сайт Роскомнадзора подвергся DDoS-атаке. Серверы, с которых атаковали сайт РКН находятся в России, США, Китае, странах Евросоюза.