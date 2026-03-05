Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 08:44

Роскомнадзор опроверг сообщения о сбоях в работе своих ресурсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Роскомнадзор официально опроверг информацию о возможных сбоях в работе своих интернет-ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ресурсы ведомства работают в штатном режиме, сбои в работе и DDoS-атаки не фиксируются», — говорится в заявлении.

В надзорном ведомстве призвали ориентироваться только на официальные источники информации.

РКН опроверг информацию о массовой блокировке VPN в России
РКН опроверг информацию о массовой блокировке VPN в России

Ранее Life.ru сообщал, что сайт Роскомнадзора подвергся DDoS-атаке. Серверы, с которых атаковали сайт РКН находятся в России, США, Китае, странах Евросоюза.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Роскомнадзор
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar