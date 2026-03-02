РКН опроверг информацию о массовой блокировке VPN в России

В России не закрывают возможности прямого подключения к иностранным VPN-серверам. С таким опровержением выступил Роскомнадзор в беседе с РИА «Новости». Ранее ряд телеграм-каналов распространили новость о том, что ведомство якобы массово блокирует VPN в нашей стране, отключая пользователей.

«Информация о закрытии возможности прямого подключения к иностранным серверам, сформулированная в вашем запросе, не соответствует действительности. Настоятельно рекомендуем проверять публикуемые данные, напоминаем о недопустимости распространения недостоверной информации», — заверили в Роскомнадзоре.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google LLC на 22,8 миллиона рублей за распространение VPN-сервисов через Google Play. Таганский суд признал компанию виновной по шести административным протоколам.