В Москве оцепили парковку у жилого дома из-за подозрительного предмета
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета. Обложка © Telegram / Mash
Парковку возле жилого дома на юге Москвы оцепили сотрудники правоохранительных органов из-за обнаружения подозрительного предмета. Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительным данным, это может быть самодельное взрывное устройство.
Уточняется, что инцидент произошёл на улице Мусы Джалиля. С парковки отъехала машина, и водитель обнаружил подозрительный свёрток. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы столицы. Специалисты проводят необходимые мероприятия по проверке находки.
Ранее сообщалось, что в Москва-Сити задержаны три человека после сообщений об угрозах взрыва. Правоохранителям пришлось взламывать дверь апартаментов, где ранее проходила шумная вечеринка. При осмотре помещения никаких взрывных устройств обнаружено не было.
