В Москве оцепили парковку у жилого дома из-за подозрительного предмета

Парковку возле жилого дома на юге Москвы оцепили сотрудники правоохранительных органов из-за обнаружения подозрительного предмета. Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительным данным, это может быть самодельное взрывное устройство.

Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета. Видео © Telegram / Mash

Уточняется, что инцидент произошёл на улице Мусы Джалиля. С парковки отъехала машина, и водитель обнаружил подозрительный свёрток. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы столицы. Специалисты проводят необходимые мероприятия по проверке находки.

Ранее сообщалось, что в Москва-Сити задержаны три человека после сообщений об угрозах взрыва. Правоохранителям пришлось взламывать дверь апартаментов, где ранее проходила шумная вечеринка. При осмотре помещения никаких взрывных устройств обнаружено не было.