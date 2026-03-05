Reuters узнало об острой нехватке ракет для F-16 ВСУ

Украинские истребители F-16 около трёх недель не имели ракет для отражения атак российских беспилотников. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на несколько источников.

К моменту получения новой партии ракет AIM-9 в декабре, вся эскадрилья F-16 Украины располагала лишь ограниченным количеством этих боеприпасов. Как уточняет агентство, в последние месяцы ракеты для F-16 Sidewinder Киеву поставляли Германия и Канада, тогда как ранее действительно фиксировался «спад» в объёмах передаваемого вооружения. Финансирование закупок американского оружия для Киева ведётся европейскими союзниками в рамках инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). На эти цели уже направлено $2 млрд, и первые поставки украинская сторона получила ещё в середине октября.

Как отмечается в публикации, ситуация, сложившаяся с конца ноября до середины декабря 2025 года, вновь продемонстрировала зависимость украинской ПВО от поставок систем защиты и ракет со стороны союзников. Потребность Киева в западном вооружении вряд ли снизится в ближайшее время, поскольку значительного прорыва на переговорах пока не произошло, а война США против Ирана продолжается. Конкуренция за поставки оборонительного вооружения на Ближний Восток и за его пределы с высокой долей вероятности будет усиливаться, указано в статье.