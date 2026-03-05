Армия России освободила Яровую
Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru
Российские военные освободили населённый пункт Яровая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населённый пункт Яровая Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Посёлок Яровая находится в Краматорском районе у реки Северский Донец. По данным на 2024 год, там проживало около 880 человек.
