5 марта, 09:45

Армия России освободила Яровую

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военные освободили населённый пункт Яровая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населённый пункт Яровая Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Посёлок Яровая находится в Краматорском районе у реки Северский Донец. По данным на 2024 год, там проживало около 880 человек.

