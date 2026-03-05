Армия России освободила Яровую

Российские военные освободили населённый пункт Яровая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 5 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Посёлок Яровая находится в Краматорском районе у реки Северский Донец. По данным на 2024 год, там проживало около 880 человек.