«Бумажка вместо билета»: Ещё одна авиакомпания из ОАЭ не пустила россиян на рейс из-за гражданства

Ещё одна авиакомпания из Объединённых Арабских Эмиратов отказалась пускать в самолёт россиян из-за гражданства. На этот раз инцидент произошёл с перевозчиком Etihad Airways: пассажиров с российскими паспортами сняли с рейса, следующего из Бангкока в Абу-Даби.

По информации телеграм-канала SHOT, путешественники заранее прошли электронную регистрацию. Авиакомпания даже присылала им напоминания с просьбой прибыть в аэропорт пораньше. Однако на стойке регистрации выяснилось, что на борт готовы принять только граждан ОАЭ. Остальным пришлось остаться в терминале.

На претензии застрявших людей представители перевозчика не реагируют, отправляя их «звонить в офис». Деньги за билеты вернуть пока не получается. Единственное, что предложили обманутым клиентам,— листок бумаги с извинениями от компании.

Ситуация осложняется тем, что у многих туристов были стыковочные рейсы в Москву. Теперь россияне вынуждены искать ночлег за свой счёт: часть вернулась в Паттайю, остальные остались в аэропорту, так как средств на отели уже не осталось.

Напомним, накануне другая эмиратская авиакомпания также отказалась пускать россиян на рейс в Дубай. Наши соотечественники планировали вылететь в ОАЭ с Мальдив, но получили отказ. Туристов отказывались садить на борт, несмотря на наличие свободных мест.