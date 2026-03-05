Захарова заявила, что 12 тысяч россиян покинули зону конфликта на Ближнем Востоке

Около 12 тысяч россиян покинули зону конфликта на Ближнем Востоке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Они воспользовались вывозными бортами МЧС и рейсами отечественных авиакомпаний.

«[МЧС и перевозчики] работают действительно в чрезвычайных условиях и делают всё возможное, чтобы продолжить эту работу», — подчеркнула дипломат в эфире Первого канала.

Напомним, МЧС России организовало вывозные рейсы для граждан России, находящихся в Иране и в странах Ближнего Востока на фоне разгоревшегося конфликта. Например, на днях спецборт доставил из Египта десятки наших соотечественников.