5 марта, 10:39

Захарова заявила, что 12 тысяч россиян покинули зону конфликта на Ближнем Востоке

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Около 12 тысяч россиян покинули зону конфликта на Ближнем Востоке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Они воспользовались вывозными бортами МЧС и рейсами отечественных авиакомпаний.

«[МЧС и перевозчики] работают действительно в чрезвычайных условиях и делают всё возможное, чтобы продолжить эту работу», — подчеркнула дипломат в эфире Первого канала.

Самолёт МЧС доставил из Азербайджана покинувших Иран россиян
Самолёт МЧС доставил из Азербайджана покинувших Иран россиян

Напомним, МЧС России организовало вывозные рейсы для граждан России, находящихся в Иране и в странах Ближнего Востока на фоне разгоревшегося конфликта. Например, на днях спецборт доставил из Египта десятки наших соотечественников.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Матвей Константинов
