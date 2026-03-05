Захарова заявила, что 12 тысяч россиян покинули зону конфликта на Ближнем Востоке
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Около 12 тысяч россиян покинули зону конфликта на Ближнем Востоке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Они воспользовались вывозными бортами МЧС и рейсами отечественных авиакомпаний.
«[МЧС и перевозчики] работают действительно в чрезвычайных условиях и делают всё возможное, чтобы продолжить эту работу», — подчеркнула дипломат в эфире Первого канала.
Напомним, МЧС России организовало вывозные рейсы для граждан России, находящихся в Иране и в странах Ближнего Востока на фоне разгоревшегося конфликта. Например, на днях спецборт доставил из Египта десятки наших соотечественников.
