2 марта, 04:14

Спецборт МЧС доставил россиян из Египта

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Самолёт МЧС России доставил на родину 84 человека. Спецрейс прибыл из Египта, сообщило ведомство в MAX.

Среди пассажиров Ил-76 оказалось много детей. Как уточнили в МЧС, на борту находились 38 несовершеннолетних.

«Вывоз российских граждан организован по указанию президента Российской Федерации Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что самолёт Ил-76 МЧС России доставит из Египта на родину 84 человека. Спецборт вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служащих на территории Израиля, которые ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска.

