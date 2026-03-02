Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 22:21

Самолёт Ил-76 МЧС доставит из Египта в Россию 84 человека

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Самолёт Ил-76 МЧС России доставит из Египта на родину 84 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Самолёт Ил-76 МЧС России доставляет из Египта российских граждан. Спецборт вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служащих на территории Израиля, которые ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска. <...> Сегодня на территорию Российской Федерации прибудет 84 человека», — уточняется в сообщении.

Россиянам сообщили о способах покинуть Иран и Израиль по наземным маршрутам
Россиянам сообщили о способах покинуть Иран и Израиль по наземным маршрутам

По меньшей мере 35 россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан. Граждане РФ пересекли границу через Астаринский погранично-таможенный пункт. По словам россиянина Александра Давыдова, Азербайджан принял граждан хорошо — дали горячий чай и сладости.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • МЧС России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar