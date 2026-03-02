Самолёт Ил-76 МЧС доставит из Египта в Россию 84 человека

Самолёт Ил-76 МЧС России доставит из Египта на родину 84 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Самолёт Ил-76 МЧС России доставляет из Египта российских граждан. Спецборт вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служащих на территории Израиля, которые ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска. <...> Сегодня на территорию Российской Федерации прибудет 84 человека», — уточняется в сообщении.

По меньшей мере 35 россиян эвакуированы из Ирана в Азербайджан. Граждане РФ пересекли границу через Астаринский погранично-таможенный пункт. По словам россиянина Александра Давыдова, Азербайджан принял граждан хорошо — дали горячий чай и сладости.