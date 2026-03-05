Сценарист «Убойной силы» Кивинов запускает тру-крайм передачу об убийствах в Петербурге в 90-е

Сценарист сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» Андрей Кивинов запустит новую программу «Андрей Кивинов. Дело N...» на 78.ru. Ведущий расскажет о реальных преступлениях, которые сам расследовал в 1990-х годах, работая начальником отдела по раскрытию убийств в Кировском РУВД Санкт-Петербурга.

«Можно сказать, что эта программа восстанавливает справедливость во всех смыслах: финал каждого эпизода — это обязательное наказание преступника за содеянное, и в то же время это рассказ о подвиге ребят, которые иногда рисковали жизнью в борьбе со злом», — уточнил писатель.

Первый выпуск под названием «Собачка Рони» перенесёт зрителей в Петербург 1994 года. В запертой квартире нашли тела двух женщин и истощённого пса. Следствие вышло на харизматичного убийцу, который считал себя «агентом КГБ» и был уверен — исполняет волю родины. Премьера проекта состоится 6 марта.

