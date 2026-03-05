Танкер под флагом Багам атакован у иракского порта Хор-эз-Зубайр

Танкер Sonangol Namibe, ходящий под флагом Багамских Островов, получил повреждения у иракского порта Хор-эз-Зубайр. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании-оператора Sonangol Marine Services.

По данным компании, инциденту предшествовало приближение к левому борту судна неизвестного небольшого плавсредства.

«Небольшое судно приблизилось к левому борту танкера, и через некоторое время раздался громкий взрыв», — говорится в заявлении.

Отмечается, что через пробоину в корпусе в танкер поступает вода, однако судно остаётся на плаву. Информация о пострадавших и возможной утечке нефтепродуктов пока не поступала.

