Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 11:23

Танкер под флагом Багам атакован у иракского порта Хор-эз-Зубайр

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Farzad Abdollahi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Farzad Abdollahi

Танкер Sonangol Namibe, ходящий под флагом Багамских Островов, получил повреждения у иракского порта Хор-эз-Зубайр. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании-оператора Sonangol Marine Services.

По данным компании, инциденту предшествовало приближение к левому борту судна неизвестного небольшого плавсредства.

«Небольшое судно приблизилось к левому борту танкера, и через некоторое время раздался громкий взрыв», — говорится в заявлении.

Отмечается, что через пробоину в корпусе в танкер поступает вода, однако судно остаётся на плаву. Информация о пострадавших и возможной утечке нефтепродуктов пока не поступала.

Bloomberg: Российский танкер c СПГ встал возле Египта после атаки ВСУ на газовоз
Bloomberg: Российский танкер c СПГ встал возле Египта после атаки ВСУ на газовоз

Ранее стало известно об атаке Ирана по позиции курдских отрядов на севере Ирака. Корпус стражей исламской революции объявил о нанесении ракетных ударов по позициям курдских военизированных формирований в Иракском Курдистане. Как сообщили в штабе КСИР, целью стали «антииранские курдские группировки», базирующиеся на территории автономного региона на севере Ирака.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Ирак
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar