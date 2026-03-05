Суд приговорил блогера Маркаряна к 4 годам и 6 месяцам заключения

Мосгорсуд вынес приговор скандальному блогеру Арсену Маркаряну за реабилитацию нацизма. Ему назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Оглашение приговора блогеру Маркаряну. Видео © Life.ru

«Признать Маркаряна виновным и назначить ему наказание 4 года 6 месяцев — общего режима», — говорится в постановлении суда.

В качестве дополнительного наказания назначен запрет администрировать онлайн-ресурсы сроком на 4 года. Маркарян заявил, что приговор ему понятен.

Блогера Маркаряна, которого ранее обвиняли в женоненавистничестве, задержали после проверки правоохранителей. По версии следствия, не позднее 25 февраля блогер разместил на видеохостинге ролик, доступный неограниченному кругу лиц. В записи содержались высказывания, оскорбляющие память защитников Отечества. Блогер пытался скрыться в Белоруссии, но позже заявил о раскаянии и готовности сотрудничать со следствием.