Суд приговорил блогера Маркаряна к 4 годам и 6 месяцам заключения
Обложка © ТАСС / Данил Айкин
Мосгорсуд вынес приговор скандальному блогеру Арсену Маркаряну за реабилитацию нацизма. Ему назначили наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Оглашение приговора блогеру Маркаряну. Видео © Life.ru
«Признать Маркаряна виновным и назначить ему наказание 4 года 6 месяцев — общего режима», — говорится в постановлении суда.
В качестве дополнительного наказания назначен запрет администрировать онлайн-ресурсы сроком на 4 года. Маркарян заявил, что приговор ему понятен.
Блогера Маркаряна, которого ранее обвиняли в женоненавистничестве, задержали после проверки правоохранителей. По версии следствия, не позднее 25 февраля блогер разместил на видеохостинге ролик, доступный неограниченному кругу лиц. В записи содержались высказывания, оскорбляющие память защитников Отечества. Блогер пытался скрыться в Белоруссии, но позже заявил о раскаянии и готовности сотрудничать со следствием.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.