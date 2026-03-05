У находящегося в СИЗО блогера-женоненавистника Маркаряна родилась дочь

У блогера Арсена Маркаряна, который находится в СИЗО по делу об оскорблении памяти защитников Отечества, 3 марта 2026 года родилась дочь, сообщает корреспондент Life.ru из зала.

У блогера Маркаряна родилась дочь на фоне судебного разбирательства. Видео © Life.ru

Маркарян говорит, что его семья находится на иждивении, включая двух малолетних детей. Он попросил прощения у всех, кого задели его слова, а также заявил, что признаёт вину.

Обвинение запросило для Маркаряна наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети интернет, на срок пять лет.

По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года блогер разместил на популярном видеохостинге запись, доступную неограниченному кругу пользователей. Следователи считают, что в ролике содержалась информация, оскорбляющая память защитников Отечества.