Регион
5 марта, 12:06

В центре Уфы снежная лавина с крыши накрыла бабушку и внучку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / romchik911

В Уфе пенсионерка и её девятилетняя внучка пострадали, когда с крыши сорвалась снежная масса. Девочка госпитализирована с травмами средней тяжести. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошёл на улице Коммунистической в центре города. Пенсионерка и школьница шли мимо здания, когда на них обрушилась крупная куча снега с крыши. Пострадавших незамедлительно доставили в больницу. Внучку поместили в стационар с травмами средней тяжести, а бабушку осматривают в приёмном покое.

В МЧС рассказали о последствиях схода лавины в Архызе

Ранее в Казани произошёл сход крупной снежной лавины с крыши многоэтажного дома, едва не травмировавшей женщину с маленьким ребёнком. Мать успела поднять ребёнка на руки и отойти в сторону, прежде чем снег обрушился на то место, где они стояли мгновение назад.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

