Актёр Бурак Озчивит назвал любимые турецкие сериалы — все с его участием

Турецкий актёр Бурак Озчивит приехал в Москву для презентации моноспектакля «Самая красивая девушка Стамбула». На пресс-конференции журналисты спросили его о любимых турецких сериалах. Сначала Озчивит отказался называть конкретные проекты, отметив, что россияне прекрасно разбираются в турецком кино.

«Как только в Турции что-то становится популярным, оно тут же находит отклик в России. Вы наши сериалы любите, они оказывают на вас определённое воздействие», — сказал актёр в беседе с Кино Mail.

В итоге он признался — его любимые сериалы те, в которых он сам снимался: «Великолепный век», «Чёрная любовь», «Королёк — птичка певчая» и «Основание: Осман». Все они пользуются большой популярностью у российской аудитории.

Напомним, Озчивит выступил с моноспектаклем на сцене Московского дворца молодёжи. Билеты на представление стоили от 3800 до 30 000 рублей. Самые дорогие VIP-билеты за 45 000 рублей фанатки разобрали полностью.