Минэкономразвития назвало ведомства-лидеры по числу проверок в 2026 году

Минэкономразвития подвело итоги контрольных и надзорных мероприятий за январь–февраль 2026 года. Больше всего проверок среди федеральных органов провёл Роспотребнадзор. За первые два месяца года ведомство организовало 5 186 проверок.

В тройку лидеров также вошли МЧС России и Ростехнадзор. У них зафиксировано 2 334 и 1 519 проверок соответственно. Одним из ключевых инструментов выявления нарушений остаются проверки по индикаторам риска. У Роспотребнадзора значительная часть таких мероприятий связана с системой мониторинга оборота товаров — ГИС МТ.

С помощью этой системы проверяют, в частности, качество питьевой воды, молочной продукции, обуви, товаров лёгкой промышленности, парфюмерии, меховых изделий и фототехники. Для сопоставления данных используется механизм сверки информации о производителях и партиях продукции с разрешительными документами.

По данным Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, благодаря этому удалось сократить нелегальный оборот в отдельных сегментах. Например, доля нелегальной обуви снизилась с 22% до 6%, а одежды — с 38% до 12%.

Всего с начала года в России провели около 66,5 тысячи контрольных мероприятий. Из них 30,5 тысячи составили плановые и внеплановые проверки, ещё более 35 тысяч — профилактические визиты.

