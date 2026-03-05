Посол Израиля Йосеф раскритиковал РФ за позицию по иранскому конфликту

Одед Йосеф, чрезвычайный и полномочный посол Израиля в РФ, усмотрел рассогласованность между тем, как Москва высказывается об Иране, и её обещаниями заботиться о безопасности израильтян. Свою позицию дипломат выразил на брифинге с представителями СМИ.

«Я вижу очень резкое несоответствие между приверженностью руководства России безопасности Израиля и теми односторонними публичными заявлениями, с которыми я сталкивался и которые вижу», — сказал он.

Израильский посол считает, что Россия способна сыграть ключевую роль на Ближнем Востоке, если её подход станет более сбалансированным. Он также добавил, что и в Москве, и в Тель-Авиве заинтересованы в том, чтобы связи между странами оставались такими же прочными, как сейчас.

Ранее политолог Александр Дудчак заявил, что эскалация на Ближнем Востоке несёт России как выгоды, так и огромные угрозы. С одной стороны, рост цен на энергоносители и отвлечение ресурсов США от Украины выгодны Москве в краткосрочной перспективе. Однако по мнению эксперта, в случае поражения Ирана наша страна столкнётся с тяжёлыми последствиями. Под контроль Вашингтона перейдут колоссальные запасы нефти, а Россия потеряет ключевого союзника и столкнётся с разрушением транспортных коридоров. Именно поэтому Москва жизненно заинтересована в том, чтобы Тегеран сохранился как суверенное государство.