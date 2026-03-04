В интересах РФ не допустить поражения Ирана в конфликте с США и Израилем, заявил политолог

Конфликт на Ближнем Востоке может иметь для России как краткосрочные выгоды, так и серьёзные стратегические риски, уверен политолог Александр Дудчак. По его оценке, в ближайшей перспективе рост цен на углеводороды даст Москве определённые преимущества. Кроме того, США вынуждены перебрасывать в регион огромные ресурсы и боеприпасы, что отвлекает их от украинского направления.

Однако, если Иран не выстоит, последствия для России будут тяжёлыми. Под контроль американцев перейдут гигантские запасы нефти. Москва потеряет военно-политического союзника, столкнётся с нарушением логистических цепочек и транспортных коридоров. Тем временем будет усиливаться Европа, которая уже готовится к дальнейшему обострению.

«Поэтому Россия заинтересована, чтобы Иран выстоял и сохранился как государство в регионе», — подчеркнул эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.