В интересах РФ не допустить поражения Ирана в конфликте с США и Израилем, заявил политолог
Конфликт на Ближнем Востоке может иметь для России как краткосрочные выгоды, так и серьёзные стратегические риски, уверен политолог Александр Дудчак. По его оценке, в ближайшей перспективе рост цен на углеводороды даст Москве определённые преимущества. Кроме того, США вынуждены перебрасывать в регион огромные ресурсы и боеприпасы, что отвлекает их от украинского направления.
Однако, если Иран не выстоит, последствия для России будут тяжёлыми. Под контроль американцев перейдут гигантские запасы нефти. Москва потеряет военно-политического союзника, столкнётся с нарушением логистических цепочек и транспортных коридоров. Тем временем будет усиливаться Европа, которая уже готовится к дальнейшему обострению.
«Поэтому Россия заинтересована, чтобы Иран выстоял и сохранился как государство в регионе», — подчеркнул эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с лидерами арабских стран взял на себя роль посредника. Он передаст иранскому руководству обеспокоенность союзников по поводу ударов по их инфраструктуре. Глава государства намерен сделать всё возможное для деэскалации на Ближнем Востоке.
