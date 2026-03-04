Владимир Путин
«Отмороженные» у власти: США совершили роковую ошибку в Иране

Депутат Делягин: США способствовали приходу к власти в Иране «отмороженных» политиков

Обложка © GigaChat / Life.ru

Операция США и Израиля в Иране, в ходе которой были ликвидированы многие военные руководители, обернётся для Вашингтона и Тель-Авива не выгодой, а потерями, уверен депутат Госдумы Михаил Делягин. По его словам, теперь к власти в ИРИ придут более радикальные и «отмороженные» политики, менее склонные к компромиссам, чем убитый аятолла Хаменеи.

Кроме того, удары, особенно по школе, сплотят иранцев вокруг власти. Те, кто ранее протестовал, теперь объединятся против внешнего врага. Доктор экономических наук подчеркнул, что Тегеран теперь контролируют пассионарии, готовые бороться, а не идти на переговоры.

«Да, может быть, со временем ситуация изменится. Но время для Ирана течёт, как это ни смешно, медленнее, чем для [президента США Дональда] Трампа», — заключил собеседник «Царьграда».

Примечательно, что Дональд Трамп уже заявил о готовности к вечной войне. По его словам, запасы боеприпасов США достигли беспрецедентного объёма и качества, а часть высокотехнологичного вооружения уже размещена за рубежом и предназначена для нужд Америки.

