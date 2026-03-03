Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
3 марта, 15:03

Военный эксперт не верит в готовность Ирана биться с Израилем и США до конца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /saeediex

С самого начала операции США и Израиля против Ирана стало очевидно технологическое превосходство нападающих, заявил военный обозреватель «Газеты.ru» Михаил Ходарёнок. По его словам, появление стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit в небе ИРИ и ликвидация высшего руководства страны свидетельствуют о полной дезорганизации иранской ПВО и разведки.

США и Израиль обладают гигантским преимуществом в космической разведке, радиоэлектронной борьбе и средствах поражения. Они на два-три хода впереди: знают о планах Тегерана всё, тогда как Иран о действиях противника — практически ничего. Системы управления и ПВО Исламской Республики ослеплены и парализованы.

Ответные удары Ирана баллистическими ракетами и дронами хоть и достигают целей, но не носят стратегического характера и с каждым днём ослабевают. Операция «Эпическая ярость» превращается в избиение страны, чьи технологии отстают от противника на поколения. Перелома ситуации не видно, а Вашингтон обещает только наращивать мощь ударов, отметил полковник в отставке.

Тем временем Иран пригрозил США и Израилю «вратами ада». Тегеран не собирается останавливаться в противостоянии с Вашингтоном и Тель-Авивом. Официальный представитель КСИР генерал Али Мохаммад Наини пообещал, что удары по целям противника продолжатся.

