«Шок в Пентагоне»: Иран нанёс США самые болезненные удары со времён Пёрл-Харбора
Густые клубы дыма поднимаются от поражённых американских военных кораблей (USS West Virginia и USS Tennessee) вдоль ряда линкоров во время нападения японских лётчиков на Пёрл-Харбор. Фото © Getty Images / US Navy / Interim Archives
Вашингтон не пропускал столь мощных и болезненных атак по своей военной инфраструктуре со времён нападения на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года, когда японская авиация ударила по базе США на Гавайях. Так депутат Госдумы Евгений Попов прокомментировал успешные удары Ирана по американским объектам на Ближнем Востоке.
Парламентарий связал «шок в Пентагоне», о котором писала The Washington Post, с реальными потерями. Иранскими ракетами и беспилотниками поражены: район базирования 5-го флота США в Бахрейне, авиабаза Али-эль-Салем в Кувейте, объекты армии США в Ираке, а также военные, разведывательные и дипломатические структуры в ОАЭ, Катаре и Иордании.
Попов подчеркнул, что это лишь те объекты, где ущерб зафиксирован официально. Иранские удары он назвал справедливым ответом агрессору. При этом депутат Госдумы выразил сожаление, что в результате страдают монархии Залива, разместившие у себя американские базы в надежде на безопасность.
«США больше не могут гарантировать безопасность никому. Даже себе. Иран уже выбил этот факт в граните», — резюмировал политик.
Утром 28 февраля Израиль и США начали массированную военную кампанию против Ирана, в результате первых атак собственной резиденции погиб верховный Исламской Республики лидер аятолла Али Хаменеи. Удары пришлись не только по военным, но и по гражданским объектам: ракеты попали в жилые кварталы и школы. По данным Иранского общества Красного Полумесяца, число жертв среди мирного населения достигло 787 человек. Американский президент Дональд Трамп высказался о ситуации категорично: время для переговоров с Тегераном прошло.
