Вашингтон не пропускал столь мощных и болезненных атак по своей военной инфраструктуре со времён нападения на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года, когда японская авиация ударила по базе США на Гавайях. Так депутат Госдумы Евгений Попов прокомментировал успешные удары Ирана по американским объектам на Ближнем Востоке.

Парламентарий связал «шок в Пентагоне», о котором писала The Washington Post, с реальными потерями. Иранскими ракетами и беспилотниками поражены: район базирования 5-го флота США в Бахрейне, авиабаза Али-эль-Салем в Кувейте, объекты армии США в Ираке, а также военные, разведывательные и дипломатические структуры в ОАЭ, Катаре и Иордании.

Попов подчеркнул, что это лишь те объекты, где ущерб зафиксирован официально. Иранские удары он назвал справедливым ответом агрессору. При этом депутат Госдумы выразил сожаление, что в результате страдают монархии Залива, разместившие у себя американские базы в надежде на безопасность.

«США больше не могут гарантировать безопасность никому. Даже себе. Иран уже выбил этот факт в граните», — резюмировал политик.