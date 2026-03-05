Счётная палата выявила два региона, где стало меньше чистой воды

Счётная палата установила, что значительная часть средств федерального проекта «Чистая вода» была потрачена без достижения результата. Всего из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения выделили 137,6 млрд рублей. По оценке аудиторов, 38 млрд из этой суммы не привели к запланированным итогам.

К завершению проекта в конце 2024 года в стране оставались недостроенными 119 объектов в 56 регионах. На их создание также направлялись федеральные средства. Даже к концу 2025 года часть проектов так и не была завершена. В эксплуатацию не ввели 85 объектов водоснабжения в 46 регионах.

Кроме того, некоторые новые сооружения используются не полностью. По данным Счётной палаты, часть объектов работает с низкой загрузкой.

«Результаты анализа по 364 площадным объектам, по которым регионы представили данные о фактических средних значениях мощности, показывают, что 29,7% объектов используются с мощностью менее 30% от проектной», — отметила аудитор Наталья Трунова.

В отдельных регионах доля жителей, обеспеченных качественной водой, к завершению проекта даже снизилась. Например, в Ингушетии показатель уменьшился на 7,1 процентного пункта, а в Мурманской области — на 14,1 п.п.

Ранее в России предложили провести федеральный аудит дамб и плотин перед паводками. Ненадлежащее состояние ГТС ежегодно становится одной из причин разрушительных наводнений, о чём свидетельствует опыт прошлых лет.