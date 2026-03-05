Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
5 марта, 14:45

Путин рассказал, за что благодарен российским женщинам

Путин отметил ответственность российских женщин и поблагодарил их за это

Владимир Путин на встрече с женщинами разных профессий в преддверии 8 Марта. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что женщины в стране проявляют особую ответственность в работе и достойны благодарности за свой вклад. Такое заявление главы государства прозвучало на встрече с представительницами разных сфер деятельности в преддверии Международного женского дня.

Владимир Путин отметил, что российские женщины всегда ответственны на работе. Видео © Life.ru

«Что касается работы, то женщины наши всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда отличаются особым отношением к тому делу, которым занимаются. Они очень ответственны, вы и вообще женщины России. За что отдельные слова благодарности», — сказал Путин.

Напомним, сегодня Владимир Путин встретился в Кремле с женщинами разных профессий. С главой государства пообщались военнослужащие, конструкторы, врачи, добровольцы, творческая интеллигенция и даже военные корреспонденты. Президент поздравил их с наступающим 8 Марта. Лидер страны подчеркнул, что в российских традициях исторически заложено «особое отношение к женщинам».

Милена Скрипальщикова
