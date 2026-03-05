Коростелёв объяснил старостью поражение в битве за золото на молодежном ЧМ

Российский лыжник Савелий Коростелёв объяснил второе место на молодёжном чемпионате мира в Норвегии собственным возрастом. Спортсмен завоевал серебро в масс-старте на 20 километров свободным стилем, уступив победителю Элиасу Кеку из Германии менее секунды.

«Сегодня понял, что я слишком стар для чемпионата до 23 лет», — приводит слова россиянина пресс-служба FIS.

Коростелёв признался, что старался вырваться вперёд и задать высокий темп, однако лидировать в одиночку на протяжении всей дистанции оказалось сложно. Как только он позволял себе передышку, группа тут же его настигала. Спортсмен пытался расколоть пелотон, но безуспешно, ему не хватало напарника для создания устойчивого отрыва.

Примечательно, что по возрастному цензу Коростелёв действительно запрыгнул в последний вагон. Масс-старт на 20 километров свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам рассчитан на участников не старше 23 лет. Коростелёв же достигнет этого возраста в ноябре этого года.

Бронзовым призёром стал канадец Ксавье Маккивер.

Ранее сообщалось, что участие Савелия Коростелёва в Кубке мира в Фалуне после Олимпиады-2026 вышло противоречивым, но запоминающимся. Провалив квалификацию в спринте, он блестяще реабилитировался уже на следующий день в скиатлоне, войдя в лидирующую группу и ведя борьбу за медали с норвежцами. Спортсмен практически настиг соперников, но в решающей части гонки ему не хватило всего четырёх секунд до бронзы. В итоге россиянин финишировал четвёртым, уступив пьедестал Йоханнесу Клебо, Харальду Амундсену и Мартину Нюэнгету.