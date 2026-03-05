США, Китай и Россия выступили против резолюции МАГАТЭ по украинским АЭС

На заседании совета управляющих МАГАТЭ несколько стран выступили против проекта резолюции, посвящённой ядерной безопасности украинских атомных электростанций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Против резолюции выступили США, Нигер, Китай и Россия. Ещё 10 стран воздержались. И 20 государств проголосовали за её принятие», — рассказал источник агентств.

Таким образом, документ всё же получил необходимое число голосов. Речь идёт о резолюции «Последствия нестабильности энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для ядерной и физической ядерной безопасности АЭС на Украине». Авторами документа выступили Канада и Нидерланды.

Ранее Life.ru писал, что в районе Запорожской АЭС введён локальный режим тишины. Специалисты приступили к масштабным восстановительным работам на открытом распределительном устройстве Запорожской ТЭС и критически важной линии электропередачи «Ферросплавная». Эти объекты получили серьёзные повреждения в результате обстрелов10 февраля.