5 марта, 15:24

США, Китай и Россия выступили против резолюции МАГАТЭ по украинским АЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LIVEK

На заседании совета управляющих МАГАТЭ несколько стран выступили против проекта резолюции, посвящённой ядерной безопасности украинских атомных электростанций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Против резолюции выступили США, Нигер, Китай и Россия. Ещё 10 стран воздержались. И 20 государств проголосовали за её принятие», — рассказал источник агентств.

Таким образом, документ всё же получил необходимое число голосов. Речь идёт о резолюции «Последствия нестабильности энергетической инфраструктуры, имеющей критическое значение для ядерной и физической ядерной безопасности АЭС на Украине». Авторами документа выступили Канада и Нидерланды.

Ранее Life.ru писал, что в районе Запорожской АЭС введён локальный режим тишины. Специалисты приступили к масштабным восстановительным работам на открытом распределительном устройстве Запорожской ТЭС и критически важной линии электропередачи «Ферросплавная». Эти объекты получили серьёзные повреждения в результате обстрелов10 февраля.

Полина Никифорова
